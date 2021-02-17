التضامن تصدم المواطنين.. محافظات الصعيد تحتل المركز الأول في التدخين وتعاطي المخدرات.. والبحر الأحمر في الترتيب الأول بشرب الكحوليات

وزيرة التضامن: = المنيا تحتل المركز الأول في نسبة التدخين = سوهاج تحتل المركز الأول في تعاطي المواد المخدرة = البحر الأحمر تحتل المركزل الأول في تناول الكحوليات











أوضحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملة المسح القومي الشامل التي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والأمانة العامة للصحة النفسية.





وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تم إجراؤها على 30 ألف أسرة معيشية للشريحة العمرية من 12 سنة حتى 60 سنة بكافة محافظات الجمهورية، كشفت أن نسبة التدخين فيها 27.9%، ونسبة تعاطي المخدرات 5.9%، ونسبة الإدمان 2.3%، وذلك مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت 5.3%، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات.





وأوضحت وزيرة التضامن أن نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة جاءت كالآتي:

المنيا جاءت في المركز الأول بنسبة 51.8%، ثم سوهاج 47.4%، وجاءت بعدها البحر الأحمر بنسبة 39.2%، والبحيرة 35.6%، والإسماعيلية 33.3%، وتتساوى معها الإسكندرية 33.3%، ثم الغربية ودمياط والجيزة وأخيرًا الأقصر.





وأشارت الوزيرة، إلي أنه في تعاطي المواد المخدرة، احتلت سوهاج الترتيب الأول بنسبة 12.2% ثم القليوبية 10.5%، والشرقية 8.2%، والمنيا 8%، والبحر الأحمر 6.7%، وأسوان 6.5%، والدقهلية 6.5%، والقاهرة 6%، والجيزة 5.9%، والإسكندرية 5.2%.



