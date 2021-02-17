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أخبار العالم

برعاية روسية.. صفقة تبادل أسرى بين سوريا وإسرائيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:03 م
إسرائيل تفرج عن الأسير
إسرائيل تفرج عن الأسير السوري ذياب قهموز
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سمر صالح
أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، أن إسرائيل قررت الإفراج عن الأسير السوري ذياب قهموز، بموجب صفقة تبادل بين سوريا وإسرائيل وبوساطة روسية.

 وقال نادي الأسير، إن "إدارة سجون الاحتلال استدعت صباح اليوم الأسير السوري، ذياب قهموز وهو من قرية الغجر في الجولان السوري المحتل، معتقل منذ عام 2016 ومحكوم بالسجن 14 عاما، لإبلاغه بقرار الإفراج عنه إلى سوريا، وذلك بموجب صفقة تمت بين سوريا والاحتلال، وبوساطة روسية".

وأوضح نادي الأسير أنه "حتى الآن تجري مفاوضات حول ما إذا كان سينقل إلى سوريا أم إلى قريته الغجر في الجولان المحتل، حيث يصر الأسير على أن يتم الإفراج عنه إلى قريته".

ولم يصدر عن الجانبين السوري أو الروسي أي تصريحات بهذا الشأن حتى الآن.
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