ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار بدمياط

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أكدت أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك فور تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية التى بدأت أمس وتابعت تلك الأعمال بكافة المناطق وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة .





وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك مع تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية منذ أمس الثلاثاء.. فيما وقد أكدت استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، موجهة بالتواجد الميدانى ومراجعة تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن التى بها تراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.





وأوضحت عوض أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل جاهدة، للحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة وذلك من خلال خطة محددة للتعامل مع اية أحداث طارئة.



