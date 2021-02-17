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محافظات

ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار بدمياط

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:13 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
لليوم الثانى على التوالى، تشهد محافظة دمياط موجة من الطقس السيئ، والعواصف الشديدة، حيث تم غلق بوغاز عزبة البرج وتوقفت مراكب عن الخروج للصيد بسبب سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى 3 أمتار بينما يظل البوغاز مفتوحا أمام المراكب العائدة من البحر بسبب مرور البلاد بنوة الشمس الصغيرة. 

وفي نفس السياق أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء يعمل بصورة طبيعية وحركة تداول الحاويات تسير بشكل طبيعى حيث استقبل الميناء على مدار اليوم 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد أكدت أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك فور تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية التى بدأت أمس وتابعت تلك الأعمال بكافة المناطق وذلك لتيسير الحركة المرورية والحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة .

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود التى تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك مع تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية منذ أمس الثلاثاء.. فيما وقد أكدت استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، موجهة بالتواجد الميدانى ومراجعة تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن التى بها تراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، لتيسير الحركة المرورية بالشوارع. 

وأوضحت عوض أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل جاهدة، للحد من الآثار الناجمة عن هذه الموجة وذلك من خلال خطة محددة للتعامل مع اية أحداث طارئة.

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ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار بدمياط
ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار بدمياط
ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار بدمياط
ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار بدمياط
ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والدفع بمعدات لشفط مياه الأمطار بدمياط
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