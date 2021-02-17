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رياضة

قبل تصفيات إفريقيا.. مدرب منتخب مصر: لست راضيا بالفوز على مدغشقر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:38 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تحدث محمد سليم المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة السلة عن مباراة الفراعنة الودية امام نظيره مدغشقر أمس الثلاثاء.


وواجه منتخب مصر نظيره منتخب مدغشقر في مدينة المنستير التونسية ونجح في الفوز بنتيجة 90-70 في آخر مباريات الفراعنة الودية قبل انطلاق التصفيات.


ويخوض منتخب الفراعنة مواجهات إياب التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 في تونس في الفترة من 17 لـ 21 فبراير الجاري.


ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الخامسة في التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021 والتي تضم أيضًا منتخبات أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة نوفمبر الماضي.


وقال سليم : مباراة مدغشقر كانت هامة للغاية لأن الجهاز الفني كان حريصا على تجربة عدد من الخطط الدفاعية التي نرغب في تطبيقها في التصفيات وتحديدًا في مباراة أوغندا".


وتابع "كنا حريصين على الدفع بجميع اللاعبين بمدة زمنية متساوية حتى لا نزيد من الضغوط عليهم، بجانب اننا استفدنا من خوض المباراة على نفس الملعب الذي سيستضيف التصفيات وهو ما يمنح اللاعبين حساسية الملعب بشكل أكبر من التمرين".


وأضاف سليم "الجهاز الفني غير راضٍ عن مباراة مدغشقر لأسباب كثيرة من بينها اننا استقبلنا 70 نقطة في اللقاء ولكن هذا الامر مفيد لأننا اكتشفنا أخطاء سنقوم بتداركها وعلاجها".


وواصل "منتخب مدغشقر أفضل من منتخب رواندا، يمتلكون سرعات عالية ونسب تصويب كبيرة بجانب مهارات فردية عالية، هم يشبهون منتخب أوغندا ولكن لاعبي أوغندا أكثر تنظيمًا وأقوى جسديًا".


من المقرر ان تنطلق مواجهات المنتخب المصري غدًا الخميس الموافق 18 فبراير بملاقاة منتخب أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.


وسيكون اللقاء الثاني لمنتخب مصر أمام نظيره كاب فيردي يوم 20 فبراير الموافق السبت القادم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.


أما اللقاء الثالث والأخير للفراعنة سيكون أمام نظيره المغربي يوم الأحد الموافق 21 فبراير من الشهر الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.


وتضم بعثة المنتخب كلًا من: أحمد مرعي مديرا فنيا – وسام جابر مدربا – محمد سليم مساعد مدرب – معاذ زيدان مدرب مرافق - وائل لطفي مدير منتخبات – أحمد يحيي طبيب الفريق – ماجد عباس تحليل واحصاء.
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