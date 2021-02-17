ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدون راحة.. شاهد تدريبات مروان محسن في الجيم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:07 م
صدى البلد
Advertisements
يارا عمرو

نشر مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، فيديو جديدا، أثناء تمرينه داخل الجيم، عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي بخاصية الاستوري، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ويظهر مروان محسن مع مدربه داخل الجيم، أثناء تأديته لتمرين الجري والقاء الكرة، مرتديا زيا رياضيا، وعلق على الفيديو كاتبًا: "لا للراحة".

 

ومن ناحية أخرى، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

الفوز منح الأهلي صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، الذي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.

 

ويعد الفوز الذي حققه الأهلي، هو الأكبر في منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المجموعات الأربع، ليصبح الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات، بعد ما تمكن لاعبوه من زيارة شباك المريخ السوداني في 3 مناسبات.


بدون راحة.. شاهد تدريبات مروان محسن في الجيم
بدون راحة.. شاهد تدريبات مروان محسن في الجيم
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خاص| أول رد من فيتا كلوب بعد الاصطدام بالأهلي في دوري أبطال إفريقيا

مجموعة الأهلي.. سيمبا يفوز على فيتا بهدف نظيف في الكونغو

سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي: جاهزون لهزيمة بطل أفريقيا

قناة مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم

قمصان: الأهلي يأمل في تحقيق العاشرة.. وبواليا لديه الكثير

تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة الأهلي والمريخ .. فيديو

ترشيحاتنا

تامر أمين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عمرو أديب .. فيديو

قبل بدء الامتحانات .. تحذير وإرشادات مهمة لـ طلاب الجامعات

تراجع 10 جنيهات.. انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم

وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني

تلقى دعوة لزيارتها.. السيسي: مصر ترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات مع باكستان

هل يكتب الزوج لزوجته القائمة الزوجية إذا اشترى عفش الشقة بالكامل؟.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

شكري نجيب يدرك التعادل لـ الإسماعيلي في مرمى الزمالك

بعد إصابتها وعائلتها بكورونا.. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة رضوى الشربيني