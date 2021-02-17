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رياضة

اتحاد الكرة يكرم أعضاء مجلس النواب الرياضيين .. السبت المقبل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:35 م
صدى البلد
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يسري غازي
حدّدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد موعد تحكيم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين.

ويمثل الرياضيين فى مجلس النواب كل من حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر وأيه مدني ، وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تكريم أعضاء مجلس النواب من الرياضيين يوم السبت المقبل.

يذكر ان اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة أحمد مجاهد قررت تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالإشراف على إدارتي المسابقات وشئون اللاعبين ، وتكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بالإشراف على العقود التي يبرمها الاتحاد ومركز المنتخبات الوطنية.

كما قررت اللجنة اعتماد الهيكل الإداري للاتحاد وإعادة هيكلة الإدارة الفنية واستمرار وليد العطار قائما بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد.
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