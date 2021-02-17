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مستشار مفتي الجمهورية: كان هناك تنظيم للنسل في عهد رسول الله.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:18 م
الدكتور مجدي عاشور،
الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية
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محمود محسن
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية،  أنه لا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله، ويجب الأخذ بالاسباب من ضمن الإيمان بالله عز وجل، مؤكدا أنه كان هناك تنظيم للنسل في عهد رسول الله.

وأضاف عاشور خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن التيارات المتطرفة يقولون دائما إن تنظيم النسل حرام، رغم أنهم ينظمون النسل.

وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية  أننا ندعو لتنظيم النسل وليس منع الإنجاب.

وأشار عاشور إلىإن كل شيء له نظام، لذلك لابد أن ننظم النسل من أجل راحة الناس جميعا، لافتًا إلى أن تنظيم النسل جائز شرعًا.
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