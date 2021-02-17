مستشار مفتي الجمهورية: كان هناك تنظيم للنسل في عهد رسول الله.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه لا أحد يستطيع أن يمنع قضاء الله، ويجب الأخذ بالاسباب من ضمن الإيمان بالله عز وجل، مؤكدا أنه كان هناك تنظيم للنسل في عهد رسول الله.





وأضاف عاشور خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن التيارات المتطرفة يقولون دائما إن تنظيم النسل حرام، رغم أنهم ينظمون النسل.





وتابع المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أننا ندعو لتنظيم النسل وليس منع الإنجاب.



