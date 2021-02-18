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فن

اتهام أحمد الفيشاوي بالسرقة .. تشابه كبير بين أغنية نمبر 2 وأغنية أجنبية

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:26 ص
احمد الفيشاوى
احمد الفيشاوى
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أحمد إبراهيم
أثار كليب أغنية الفنان أحمد الفيشاوى والتى تحمل اسم "نمبر 2" حالة من الجدل الواسع فور طرحها منذ أيام حيث اتجهت الأنظار إلى الحرب الشرسة التى تجمع بين الفيشاوى الصغير ومحمد رمضان بعد حالة التحدى التى طفت على السطح منذ إعلان الأول عن هذه الأغنية. 

ولكن المثير فى الأمر خرجت عديد من التعليقات التى تهاجم احمد الفيشاوى وتتهمه بسرقة لحن إحدى الأغانى الأجنبية والتى تحمل اسم "Where The Hood At" لـ DMX.

وهو الأمر الذى دفع الكثيرين لمهاجمة الفيشاوي بسبب التشابه الكبير بين لحني الأغنيتين ووصفه البعض بنوع من السرقة. 

يذكر أن احتلت أغنية "نمبر 2" لـ أحمد الفيشاوي، المركز الرابع في الترند بعد طرحها منذ يومين فقط عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

وعلق الفنان أحمد الفيشاوى على طرح كليب أغنيته الجديدة "نمبر 2" التى يوجه فيها رسالة إلى الفنان محمد رمضان بعد حالة التحدى التى شهدتها الأيام القليلة الماضية. 

وقال الفيشاوى فى لقاء ببرنامج "et بالعربى": "الحرب ابتدت بيني وبين محمد رمضان والجمهور عليه تقييم العمل والذى يرغب فى مهاجمتى ويشتمنى على السيوشيال ميديا له مطلق الحرية".   

من ناحية أخرى، يشارك الفيشاوي في فيلم "30 مارس" من إخراج أحمد خالد موسى، وينتمي العمل إلى نوعية السيكو دراما، من تأليف حميد المدني.

الفيلم من بطولة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف.
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