ثلث العسكريين الأمريكيين يرفضون تلقي لقاح كورونا

أعلن مسئول كبير في البنتاجون أمس الأربعاء أن ثلث أفراد القوات المسلحة الأمريكية يرفضون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الرغم من أن فيروس كورونا مستشر في صفوفهم وأنهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكان الولايات المتحدة.





وقال الجنرال جيف تاليافيرو خلال جلسة استماع في الكونجرس إن "معدلات القبول تناهز الثلثين"، في وقت لا يزال فيه البنتاجون يعتبر تلقي العسكريين اللقاح المضاد لكوفيد-19 مسألة اختيارية.





من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إنه ليست لدى البنتاجون حاليًا بيانات مفصلة عن الجيش بأكمله في ما يتعلق بالتلقيح، مؤكدًا بالمقابل أن العسكريين الأمريكيين تلقوا حتى اليوم ما مجموعه 916,500 جرعة.







