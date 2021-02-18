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رياضة

مارسيلو الإسماعيلي يواجه عقوبة الإيقاف بعد طرده في مباراة الزمالك

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:51 ص
صدى البلد
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يسري غازي
يواجه حسين السيد الشهير بمارسيلو لاعب النادى الاسماعيلى عقوبة الإيقاف بعد طرده فى مباراة الزمالك.

وتلقى الدراويش خسارة أمام الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب استاد القاهرة فى الدورى الممتاز.

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الدولى محمود البنا حكم المباراة قام بطرد حسين السيد بعد اشهاره إنذارين للاعب الاسماعيلي.

أضاف: حسين اليد يواجه عقوبة الإيقاف مباراة نظرًا لكونه لم يتلق طردت مباشرا من حكم اللقاء.

لفت إلى ان مارسيلو قام بالاعتذار إلى البنا عقب اطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية اللقاء ولم يتجاوز فى حق الحكم الدولي.

يذكر ان حسين السيد مارسيلو كشف عن موقفه من العودة للنادي الأهلي من جديد، خلال الفترة المقبلة، بعد رحيله عن النادي مؤخرا، مشيرا إلى أن رغبته في الوقت الحالي هي العودة إلى المنتخب الوطني من جديد بشكل رسمي وتحقيق انتصارات مع الدراويش من أجل عودة الفريق لمكانته الطبيعية بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسين السيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «اللعيب»: «النادي الأهلي صفحة لم تغلق بالنسبة لي، خاصة وأنه بيتي الذي تربيت فيه منذ تواجدي في قطاع الناشئين خلال الفترة الماضية، بالتأكيد أرغب في العودة إليه، ولكن تركيزي في الوقت الحالي مع نادي الإسماعيلي.

وأضاف اللاعب: أهدف فى الوقت الحالي إلى العودة إلي التواجد مع المنتخب الوطني المصري خلال الفترة المقبلة، وهذا لن يحدث إلا بعد أن أظهر بمستوى مميز مع النادي الإسماعيلي خلال الفترة الحالية، وتحديدا حتى انتهاء فترة إعارتي مع الدراويش التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري، شاركت مع جميع المنتخبات في المراحل العمرية وسأبذل قصاري جهدي للعودة من جديد.

تابع : نادي الإسماعيلي يمتلك لاعبين مميزين للغاية، ولكننا نحتاج الدعم من الجميع؛ إذ أن الفريق يحتاج إلى انتصار واحد خلال الفترة الحالية، للخروج من الكبوة التي يمر بها، ومن ثم التواجد في مركز مثالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، خلال منافسات الموسم الجاري.
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