محافظ المنيا يبحث مع وكلاء الوزارة والشركات خطط تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرية المصرية

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بحضور المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعا مع وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والشركات المنوط بها تنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، منها 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة (ابو قرقاص – ملوي- ديرمواس – مغاغة – العدوة).





جاء ذلك بحضور وكلاء وزارة "التضامن – الصحة – التموين – الزراعة – الشباب والرياضة – والتربية والتعليم" وشركتي الكهرباء والمياه والصرف الصحي.





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وجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتخصيص غرفة بمركز الشباب بقريتي أولاد الشيخ وكفر مغربي، لتخصيصهما كمشغل للفتيات من أبناء القريتين ، التي تم تدريبهن على أعمال التفصيل ضمن مبادرة حياة كريمة لاكتساب العديد من الخبرات والدفع بهن لسوق العمل.





كما ناقش ، متطلبات واحتياجات الأهالي بالقري المستهدفة لتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من اعمال المبادرة لتطوير الريف المصري ولخدمة أهالي المحافظة لتوصيل كافة الخدمات والمرافق.





ناقش المحافظ، مع مسئولي شركة الكهرباء خطة تنفيذ اعمال مبادرة حياة كريمة بالقري المستهدفة، موجها بالانتهاء من الدراسات الخاصة بنقل الضغط العالي وتعديل مسارات خطوط الكهرباء والجهد المتوسط اعلي الكتلة السكنية وتحويله الي كابلات أرضية.





وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بضرورة تواجد الأطباء بالوحدات الصحية بنطاق كل مركز، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة، مناشدًا المواطنين بالتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حالة الشكوى من أي أعراض أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، حيث تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لحالات كورونا، وتعمل جميعها بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.





وعلى هامش الاجتماع، استعرض المحافظ، مع وكيل وزارة التربية والتعليم خطة المديرية للاستعداد لأداء امتحانات الفصل الدراسي الاول لكافة المراحل التعليمية المحددة، مشددًا على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.



