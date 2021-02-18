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الصرف الصحى: رفع حالة الاستعداد القصوى بسبب الأمطار.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:27 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء محمود نافع، رئيس شبكة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل محافظة الإسكندرية وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي، وذلك منذ يوم الاثنين الماضى أى قبل بدء النوة بـ24 ساعة


وأضاف نافع، خلال لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شركة الصرف الصحي نشرت سيارات شفط مياه الأمطار، وذلك لتحقيق سيولة مرورية وعدم تراكم الأمطار، حيث تضم الإسكندرية 93 نقطة ساخنة تعرضت للغرق في بداية فصل الشتاء.


وأوضح أن النوة بدأت من فجر الثلاثاء، بأمطار رعدية غزيرة ووصلت إلى غزيرة جدًا على مدار  اليوم، مما أدى إلى ارتفاع المياه فى البحر والامواج، مؤكدًا أن المياه خرجت من الكورنيش إلى الشوارع امام حديقة الخالدين ومحطة الرمل وكورنيش المنتزه.

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