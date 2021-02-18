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منوعات

ظاهرة كونية تضيء سماء العالم مساء اليوم

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:28 م
صدى البلد
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نهى حمدي
سيكون كوكب المريخ مرئيًا بوضوح تام مساء اليوم، الخميس، وفي نفس الوقت من المقرر أن تهبط المركبة الفضائية التابعة لناسا على هذا الكوكب.


فمن المقرر أن يرتفع كوكب المريخ بعد غروب الشمس مباشرة، وسيكون مرئيًا طوال الليل كنقطة حمراء برتقالية  بجوار القمر مباشرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وفي غضون ذلك، من المقرر أن تهبط  المركبة على الكوكب الأحمر ، على بعد حوالي 124 مليون ميل (200 مليون كيلومتر) من الأرض.


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ومن شدة وضوح الكوكب الأحمر في هذه الليلة لن يحتاج مراقبو النجوم حول العالم إلى أي معدات خاصة لرؤية المريخ، يكفي زوجًا من المناظير سيوفر رؤية أفضل.


فيما قال "أوسنات كاتز"، الخبير في تاريخ الفضاء وطالب الدكتوراه في جامعة "كوليدج لندن"، إن كوكب المريخ هو أحد أسهل الكواكب التي يمكن رؤيتها في سماء الليل، حيث يتوهج باللون البرتقالي اللامع ويمكن رؤيته طوال العام تقريبًا.


وأضاف "كاتز":" المريخ كان مرتفعًا في السماء منذ النصف الثاني من العام الماضي، ولا تحتاج إلى أي معدات خاصة لرؤيته، وطالما أنها ليلة صافية ، يمكنك بشكل عام اكتشافها، حيث يمكن التعرف على المريخ من خلال لونه الأحمر الصدئ المميز".


كما أوضح: "سيكون هناك أيضًا اقتراب أو "جاذبية" للقمر والمريخ الليلة، مما يعني أنهما سيظهران بجانب بعضهما البعض في سماء الليل".

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