مغنية شهيرة تتعرض لـ 3 سكتات دماغية ونوبة قلبية بسبب المخدرات

كشفت المغنية الأمريكية "ديمي لوفاتو" عن إصابتها بـ ثلاث سكتات دماغية ونوبة قلبية ولديها الآن تلف في الدماغ نتيجة تناولها لجرعة زائدة من المخدرات والهيروين عام 2018.











واعترفت نجمة البوب ​​الشهيرة البالغة من العمر 28 عامًا، بأن الجرعة الزائدة من المخدرات كادت أن تنهي حياتها بطريقة بشعة، وذلك في إعلان تشويقي لفيلمها الوثائقي القادم Dancing With The Devil على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي يعرض لأول مرة في 23 مارس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.









وأوضحت "لوفاتو": "أصبت بثلاث سكتات دماغية، ونوبة قلبية، وقال أطبائي إن لديّ من خمس إلى 10 دقائق أخرى"، وفي وقت سابق، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي والتليفزيون صورة ليد "ديمي" الموشومة موصولة بوصلة وريدية ومغطاة بشريط طبي، بالإضافة إلى فرقة مستشفى مثبتة حول معصمها.









ومع استمرارها في التفكير في الحادث المتغير للحياة والتأثير الذي استمر في إحداثه على نفسها وأصدقائها وعائلتها، قارنت "ديمي" حياتها بالقطة التي لها تسع أرواح: "لقد عشت الكثير من الأرواح، مثل قطتي كما تعلم، أنا في حياتي التاسعة، وحاليًا أنا مستعدة للعودة إلى فعل ما أحبه، وهو صنع الموسيقى".









وفي أثناء مناقشة سلسلة YouTube Originals القادمة خلال لجنة نقاد التليفزيون يوم الأربعاء، أوضحت ديمي الآثار المتبقية لجرعتها الزائدة على صحتها العقلية والبدنية، قائلة: "لقد أصبت بتلف في الدماغ، وما زلت أتعامل مع آثار ذلك اليوم، أنا لا أقود سيارة لأن لدي نقاطا عمياء في رؤيتي".