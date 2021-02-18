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أخبار البلد

عمرو بدر يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم محمد المنشاوى
تقدم عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين المنتهية بأوراق ترشحة لدورة ثانية. 

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، أبوابها فى العاشرة من صباب اليوم لتقي طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة.

أوضحت اللجنة أن تلقى طلبات الترشح من العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا .. وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث. 

ونوهت اللجنة إلى أنه يتم السماح للمرشح وحده بدخول القاعة.. ويوقع المرشح على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.

ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين ويشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.
عمرو بدر يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
عمرو بدر يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
عمرو بدر يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
عمرو بدر يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
عمرو بدر يترشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين
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