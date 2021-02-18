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أخبار البلد

ضياء رشوان : حل مشكلة تأمينات الصحف المتوقفة والمفصولين

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:37 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم محمد المنشاوى
عقد نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان لقاء مع عدد من الزملاء عقب اعلان ترشحه لدورة ثانية اليوم فى الانتخابات المقرر انعقادها ٥ مارس المقبل .


وتحدث النقيب خلال لقائه عن كافة ملفات النقابة والمهنة مشيرا الى انه حقق العديد من المكاسب خلال دورته المنتهية ويعرض كافة الملفات .


قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه كان هناك مشكلة التأمينات، حيث أن الصحفي الذي يفصل أو يترك صحيفته ليس له تأمين، وبدأنا التفاوض مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن السابقة، وبعدها جاءت نيفين القباج، واجتمعت معها هي واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.


وأضاف نقيب الصحفيين:  ووجدنا ثغرة قانونية، وانتهى الأمر نظرا لظروف الزملاء، وتم الاستقرار على قبول فكرة أن يكون الصحفي ممارسا لمهنة حرة وأن يخضع تأمينيا لما يخضع له أصحاب المهن الحرة، ونشر بالجريدة الرسمية، بأن الصحفي من حقه أن يؤمن على نفسه كصاحب عمل  

كما تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات على فتح مقر مؤقت للتأمينات بنقابة الصحفيين وتوفير الموظفين اللازمين لتقديم كل الخدمات للزملاء، ، وتمت مفاوضات وخطابات رسمية وجهتها النقابة للتأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي. 


وأكد نقيب الصحفيين:  أنه بموجب ذلك أصبح من حق الصحفي أن يؤمن على نفسه كصاحب عمل، ففي حالة تعرضه للفصل أو غلق الصحيفة أن يقوم بالتأمين على نفسه

 كما تم الاتفاق مع رئيس هيئة التأمينات على عمل ربط الكتروني وهناك ٤ منافذ الكترونية في النقابة وتم انتداب بعض الموظفين ليستطيع الزملاء فحص ملفاتهم في النقابة لتحديد مدد التأمين والمرتب التأميني والمعاش المتوقع.
ضياء رشوان : حل مشكلة تأمينات الصحف المتوقفة والمفصولين
ضياء رشوان : حل مشكلة تأمينات الصحف المتوقفة والمفصولين
ضياء رشوان : حل مشكلة تأمينات الصحف المتوقفة والمفصولين
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