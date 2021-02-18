الدوري السعودي.. أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة أمام التعاون

وشهدت تشكيلة اتحاد جدة الأساسية لمواجهة التعاون، تواجد المدافع المصري أحمد حجازي.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة التعاون كالتالي:

جروهي - حمد آل منصور - أحمد حجازي - زياد الصحفي- سعود عبد الحميد - عبد الإله الماكي - كريم الأحمدي- عبد الرحمن العبود - روماينهو - فهد المولد - هارون كمارا.

ويسعى الاتحاد بقيادة نجمه المصري أحمد حجازي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردة الهلال على المركز الثالث، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.



