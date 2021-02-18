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توك شو

كأنى كنت بحلم.. جمال أرشيف يحكي عن ذكريات لقائه مع سعاد حسنى

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:22 م
لأستاذ جمال ارشيف
لأستاذ جمال ارشيف
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هاجر إبراهيم
تحدث الأستاذ جمال أرشيف، عن الذكريات التى جمعت بينه وبين السندريلا سعاد حسنى.


وأضاف "جمال"، خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه هاوٍ للفن منذ الصغر، حيث كان يجمع الجرائد والمجلات التى يوجد بها سعاد حسنى، متابعا: "أنا متيم بيها لحد ما عملتلها مجمع لأخبارها".


وتابع حديثه عن لقائه مع سعاد حسنى فى بيتها: "اليوم دا محفور فى ذاكرتي وكنت قاعد وماسك الألبوم اللى فيه صورها ولقيت واحدة جاية عليا لابسة ترنج، قاللتلى برافو عليك الألبوم حلو"، حيث إنه كان يشعر حينها أنه يحلم.


وأكد أنها أخذته إلى الرووف الخاصة بها وكانت يتكون من ثلاث غرف، غرفة مخصصة للجوابات وغرفة أخرى للمجلات والأخيرة للشرائط، مشيرة إلى أنها أعطته حقيبتين لتلك المجلات.


ولفت إلى أن شخصية نجاة تختلف تماما عن شخصية سعاد حسنى، منوها إلى أن سعاد حسنى كانت فتاة أحلام لكل شخص، "كانت بسيطة ومتواضعة وطيبة وجدعة".

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