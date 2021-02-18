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أخبار العالم

البحرين.. وزير الأشغال يلتقي السفير البريطاني| تفاصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 02:54 م
البحرين
البحرين
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أمينة الدسوقي
التقى المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني البحريني، سفير مملكة بريطاني رودي دراموند لدى مملكة البحرين وذلك عبر الاتصال المرئي لبحث مجالات التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية.

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، حيث أشار وزير الأشغال البحريني بما تشهده العلاقات بين البحرين وبريطانيا من تطور ورقي، مشيدًا بالخبرات البريطانية المتقدمة في مجال الأشغال والتعمير والبنى التحتية.

كما تم بحث عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بطبيعة عمل الوزارة، حيث أعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى الاستفادة من الخبرات البريطانية في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الصرف الصحي والطرق والانشاءات ومشاريع الزراعة المحمية والاستزراع السمكي وإدارة المخلفات المنزلية بهدف دعم عجلة الاستثمار.

من جانبه أشاد السفير البريطاني بالتعاون الذي تبديه الوزارة مع السفارة من جهود نحو تعزيز أواصر التعاون في مجال البنية التحتية، متمنيًا استمرار التعاون بين الجانبين لمواصلة نهج التطور والازدهار.
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