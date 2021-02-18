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رياضة

رحيل جهازه بالكامل.. خليفة محمد يوسف على طاولة البنك الأهلي

الخميس 18/فبراير/2021 - 03:55 م
محمد يوسف
محمد يوسف
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عمرو الحلوانى

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي يدرس جميع الأسماء المطروحة من المدربين لخلافة محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، والذى تمت إقالته لتراجع النتائج.


وقال أشرف نصار في تصريحات إذاعية"وان تو": "انتهزنا فرصة أننا لدينا متسع من الوقت بين المباراة الأخيرة والمباراة المقبلة مع أسوان".


وأضاف :"قمنا بتقييم الفريق في المباريات الماضية لكن لم يحالفنا التوفيق، وتلقينا خمس هزائم وسبع تعادلات، والدوري هذا الموسم من أصعب المواسم والمباريات متلاحقة، وكان يجب أن نعد للفترة المقبلة".

وتابع:"الجهاز القديم رحل بالكامل مع محمد يوسف، وسنجتمع مع لجنة الكرة اليوم لدراسة السير الذاتية لعدد من المدربين، وكل الأسماء المطروحة سيتم دراستها، والجهاز المقبل سيكمل لنهاية الموسم ونتمنى أن يحالفه التوفيق" .

وكان البنك الأهلى أعلن رحيل محمد يوسف مديره الفنى بعد الهزيمة أمام مصر للمقاصة بهدف دون رد فى المباراة الماضية من مسابقة الدوري.

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