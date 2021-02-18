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إيران تهدد بالاستمرار في تخفيض الالتزامات النووية.. تفاصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 04:44 م
إيران
إيران
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ندى عبد العزيز
قال المرشد الإيراني "على خامنئي"، إن إيران تريد " أفعالًا لا أقوالًا " من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، مضيفًا أن إيران سمعت كثيرًا من الكلام الذى لم يتم تطبيقه، وفقًا لتقرير عرضته "سكاي نيوز" .


وتابع "خامنئي" أن طهران تريد تطبيق الوعود التي تلقتها ، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لتطبيق التزاماتها فى حالة تتفيد هذه الوعود.


ومن جانبه رفض الرئيس الإيراني "حسن روحاني" اى تفاوض او تعديل على الاتفاق النووي.


وعقب وزير الخارجية الأمريكي "انتوني بلينكن " على التهديدات مطالبًا إيران بالعودة إلى التزاماتها أولًا، مضيفًا أن طهران مازالت بعيدة عن الامتثال لتعهداتها فى الاتفاق النووي.


وفى إطار ذلك قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، في تصريحات لها ان واشنطن لن تعود للاتفاق قبل تراجع إيران عن انتهاكاتها"، مشيرة إلى أن دول المنطقة والعالم لديها مخاوف من الملف النووي الإيراني.

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