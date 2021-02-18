ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن العثور على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:24 م
مقبرة جماعية- أرشيف
مقبرة جماعية- أرشيف
Advertisements
أ ش أ
أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الخميس، العثور على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم «داعش» الإرهابي في جنوب غرب ليبيا .

وقال المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، " تم تسيير دوريات من مدينة أوباري مرورا بمشروع مكنوسة الواقع ببلدية وادي عتبة، وتم تمشيط الوديان بالكامل إلى قرب منطقة غدوة وعثرنا على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش الإرهابي، موضحا أن الدوريات شاركت فيها الغرفة الأمنية أوباري التابعة لمجموعة عمليات الجنوب والسرية السادسة بالكتيبة 116 ومكتب مباحث الجنائية أوباري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات واسعار فورد فوكاس 2021 في السوق المصري

أضرار تبييض الأسنان بالليزر والقوالب

مراسل تليفزيوني يتعرض للسرقة تحت تهديد السلاح خلال بث مباشر.. فيديو وصور