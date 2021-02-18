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رياضة

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. تأجيل مباراة شباب بلوزداد وصنداونز لأجل غير مسمى

الخميس 18/فبراير/2021 - 06:32 م
شباب بلوزداد الجزائري
شباب بلوزداد الجزائري
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محمد رشاد
أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري اليوم الخميس تأجيل مباراته أمام ماميلودي صنداونز الجنول أفريقي رسميا بعد إبلاغه بالقرار من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وأوضح النادي الجزائري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "ملف مباراة الفريق سيبقى معلقا لحين عرضه على اللجنة المكلفة بالمنافسات في الاتحاد الإفريقي والتي ستدرس إمكانية إجراء اللقاء من عدمه".

وكانت شبكة "بي إن سبورتس" كشفت في وقت سابق طلب الاتحاد الجزائري من كاف تأجيل المباراة لرفض السلطات استقبال بعثة صنداونز بسبب تفشي سلاسة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة في ثاني جولات دوري الأبطال يوم الثلاثاء المقبل ، يأتي ذلك بعد أسبوع واحد من رفض السلطات المغربية إقامة مواجهة الوداد وكايزر تشيفز بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

مواجهة لم يتحدد لها موعد جديد بعد، بعد تحديد إقامتها في مصر ومن ثم تأجلت من جديد بسبب فشل الفريق الجنوب إفريقي في السفر، وبعدها أعلن الاتحاد المصري اعتذاره عن عدم استضافة المباراة.

ويحتل صنداونز صدارة ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على الهلال السوداني، برصيد 3 نقاط ، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي.
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