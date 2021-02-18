ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الفنان مصطفى درويش يتعرض للنصب.. تفاصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:30 م
مصطفى درويش
مصطفى درويش
Advertisements
سعيد فراج
تعرض الفنان مصطفى دوريش للنصب من قبل شخص بسبب تأجير مطعم له مقابل 5 ملايين جنيه وادعى أنه صاحب المطعم حيث قام بتزوير بعض الأوراق الرسمية التي تبين أنه صاحب ذلك المكان.

وأشار درويش في بيان صحفي له، إلى أن ذلك الشخص قام بتزوير العقود الخاصة بالمطعم وتراخيصه ثم اكتشف تلك القصة عن طريق محض الصدفة ثم حرر محضر نصب ضده في قسم الشرطة التابع له.


وطالب الفنان مصطفى درويش بسرعة الإبلاغ عن ذلك الشخص في حالة معرفة أي معلومة عنه للشرطة حتى يأخذ جزاءه ويسترد أمواله.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى درويش تعاقد على المشاركة في مسلسل "زي البيت الوقف"، الذي يقوم ببطولته النجمة زينة والفنان أحمد السعدني والنجمة صابرين وعدد آخرون المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل حيث يجسد شخصية إبراهيم كراكيبو وهي شخصية كوميدية تمر بالعديد من المواقف والأزمات التي تنقل حياته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اديها مستكة وحبهان.. طريقة كوميدية من محيي إسماعيل لـ طبخ أرنب مع صاحبة السعادة

"شارلي شابلن" يعود إلى شوارع وسط القاهرة بجلسة تصوير مبهرة

لسه مشفتوش حاجة.. خالد النبوى يشارك متابعيه صورا أثناء ممارسة التدريبات الرياضية.. شاهد

منتظرينك ترجعي أحسن من الأول.. مصطفى درويش يدعم حورية فرغلي.. شاهد

سيارات أنقذت محمد هنيدي في فيلم يانا يا خالتي

أسيادنا اللي بيخدمونا.. خالد النبوي يواجه هجوما من جمهوره بسبب صورة مع مساعديه

ترشيحاتنا

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري

رغد صدام حسين تكشف معلومات جديدة عن مشهد إعدام والدها

دفنته واقف.. سفاح الجيزة يكشف مفاجأة في واقعة قتل صديقه المهندس رضا

بعد ظهوره بها اليوم.. سعر ومواصفات سيارة بيج رامي اودي AUDI Q8.. فيديووصور

عقب السعودية.. الإمارات تدخل على خط أزمة سد النهضة

قبل لقاء سيمبا .. تاريخ مواجهات الأهلي مع بطل تنزانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يكتشف إصابته بسرطان نادر بعد تشخيص خاطئ

فيات ونيسان ورينو .. وباقة أسعار أقل من 200 ألف جنيه

مليانة فيتامينات.. طريقة عمل شوربة حمص بالكاري