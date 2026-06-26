مسيرته من أنجح الفترات في تاريخنا.. ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أنه قرر إنهاء مسيرة لاعبه “داني سيبايوس” مع الفريق، بالتراضي.

وأضاف النادي، في بيان: “كان داني سيبايوس لاعباً في ريال مدريد منذ عام 2017، في واحدة من أنجح الفترات في تاريخنا، فخلال المواسم السبعة التي قضاها كجزء من الفريق الأول؛ لعب 215 مباراة، وفاز بـ 16 لقبًا: (3 كؤوس أوروبية - 4 كؤوس عالمية للأندية - 3 كؤوس سوبر أوروبية - 2 دوري إسباني - 1 كأس ملك إسبانيا -3 كؤوس سوبر إسبانية".

رحيل سيبايوس عن ريال مدريد

واختتم النادي، بيانه: “يتقدم ريال مدريد بالشكر الجزيل لداني سيبايوس على التزامه وتفانيه خلال فترة وجوده مع النادي، ويتمنى له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياتهم.. ريال مدريد سيظل بيته”.