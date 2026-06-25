فابريزيو رومانو: ريال مدريد يفعل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو مقابل 9 ملايين يورو

كشف الصحفي الايطالي خبير الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو، اليوم / الخميس/، عن تفعيل نادي ريال مدريد الإسباني بند إعادة شراء اللاعب نيكو باز من نادي كومو الإيطالي، وذلك مقابل 9 ملايين يورو.

​وأكد رومانو - عبر الحساب الرسمي على منصة إكس - أن النادي الملكي منح إدارة نادي كومو فرصة أخيرة للاحتفاظ باللاعب مقابل 60 مليون يورو، في مهلة تنتهي يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنه في حال عدم إتمام هذا الخيار، سيعود اللاعب رسمياً إلى صفوف ريال مدريد في الأسبوع المقبل، ليصبح متاحاً في سوق الانتقالات بقيمة سوقية تفوق 60 مليون يورو.



