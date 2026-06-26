في فيلم وثائقي.. الخارجية المصرية تستعرض إرث قرنين من الدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنتاج فيلم وثائقي بعنوان “200 عام من الدبلوماسية المصرية”؛ وذلك في إطار احتفالاتها بمرور 200 عام على تأسيس الوزارة.

ويوثق الفيلم مسيرة الدبلوماسية المصرية الممتدة على مدار قرنين، مستعرضًا أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في ترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية، ودورها المحوري في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وأكدت الوزارة أن الفيلم يجسد إرثا دبلوماسيا راسخا، ويبرز إسهامات الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز علاقات مصر الخارجية، بما يعكس تاريخا حافلا بالإنجازات على مدار 200 عام.