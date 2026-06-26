الأزمة تهدد تصنيف الجامعات.. بكري: 4500 جنيه راتب معيد الجامعة لا يكفي المواصلات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن استمرار تدني رواتب المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، يمثل أزمة حقيقية داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع أدى إلى عزوف الكثير من أوائل الخريجين عن التعيين في الوظائف الأكاديمية.

وقال بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن بعض طلبات التعيين توقفت بسبب الأوضاع المالية الحالية، ما ينعكس سلبًا على جودة العملية التعليمية وتصنيف الجامعات المصرية.

لماذا يعزف أوائل الخريجين عن التعيين في الجامعات؟

وأضاف متسائلًا: «لماذا يعزف أوائل الخريجين عن التعيين في الجامعات؟، ولماذا ترفض بعض الجامعات تعيين الأوائل في وظائف المعيدين؟»، مؤكدًا أن السبب الرئيسي هو تدني الرواتب.

وأوضح أن راتب المعيد الذي يبلغ نحو 4500 جنيه، لا يكفي حتى لتغطية تكاليف المواصلات اليومية للجامعة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة المالية لأعضاء هيئة التدريس؛ لضمان استقرار التعليم الجامعي.