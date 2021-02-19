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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الجمعة 19/فبراير/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد اخبار الفلك والابراج ن اكثر الاهتمامات التي يقبل عليها الكثير سواء من الشباب او الكبار وقدمت خبيرة الابراج عبير فؤاد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " معلومات مهمة لمواليد اليوم 19 فبراير لعام 2012 


 وتقول عبير فؤاد في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 19 فبراير فإن ذلك يعني أنك استقلالي وتتمتع بالجاذبية وترفض أي قيود أو أي التزامات تفرض عليك.

 وفي نفس الوقت تعرف كيف تفرض نفوذك وتسيطر على الآخرين ومع ذلك تقيم علاقات اجتماعية ناجحة.


نصيحة: عام ٢٠٢١ يعتبر بناءً بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم بما عليك من واجبات، وتكون عادلا ومنصفا في كل شيء.
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