مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. تفاصيل

أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين أن الغاني ريتشموند بواكي مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي السابق وافق على الانضمام إلى الزمالك في يناير الماضي.





وأوضح فتوح في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن بواكي وافق على اللعب للزمالك وفضله على العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي تلقاها في يناير.





وتابع :"بواكي وافق على اللعب للزمالك بعد ساعة فقط من المفاوضات بسبب شعبية الزمالك".





وأكمل :"خالد رفعت مدير التعاقدات بالزمالك الأولوية بالنسبة له كان بالتعاقد مع بواكي وهو محترف للغاية في عمله".





وواصل :"كان هناك تواصل بيني وبين خالد رفعت قبل 24 ساعة من غلق باب الميركاتو الشتوي وطلب إنهاء الصفقة وبقيمة مادية مناسبة للزمالك وحتى لا تكون عالية للمجلس القادم".





وأضاف :"إجمالي صفقة بواكي كانت ستكلف الزمالك أقل من سيف الجزيري".





وأشار إلى أن خالد رفعت تحدث معي قبل غلق باب القيد بـ24 ساعة وكان في طريقه للنادي لإرسال تذاكر السفر للاعب لكنه فوجىء بالتعاقد مع سيف الجزيري وهو ما أبلغني به".