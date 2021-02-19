بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية

تتميز الشعرية بمذاق المميز لامثيل له لذا نقدم لكم وصفات متعددة لطريقة عمل طاجن الشعرية المالحة بألذ النكهات.





طريقة عمل شعرية مبهرة

لـ غادة التلي

مقادير شعرية مبهرة

4 كوب شعرية بصل

2 ملعقة كبيرة سمنة

فص مستكة

2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

2 ملعقة صغيرة بهارات

ملعقة صغيرة فرفة

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

مكعب مرق مكسرات للتقديم

طريقة تحضير شعرية مبهرة

* في حلة على النار توضع السمنة مع المستكة و تضاف الشعرية وتقلب جيدا حتى تحمر و تضاف إليها البهارات والقرفة وجوزة الطيب وحبهان مطحون وملح وفلفل





* في حلة أخرى توضع السمنة مع البصل المفروم ويقلب حتى يحمر و يضاف البصل المحمر إلى الشعرية وتقلب جيدا





* تغطى بالماء وتترك على نار هادئة حتى تنضج و تقدم ساخنة مع رشة مكسرات





طريقة عمل طاجن شعرية بالخضار

نجلاء الشرشابى

مقادير طاجن شعرية بالخضار

شعرية

بسلة

جزر

كوسة

عصير طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

سمنه

مرقة

دجاج

فلفل حار

ملح فلفل أسود

طريقة تحضير طاجن شعرية بالخضار

* تشوح الشعرية فى السمنة ثم يشوح البصل فى السمنة على النار و يضاف الملح والفلفل الأسود والثوم ثم يضاف عصير الطماطم إلى خليط البصل والثوم





* يضاف مكعب المرقة ثم توضع الشعرية فى الطاجن ثم تضاف البسلة إلى الشعرية فى الطاجن و تضاف الكوسة والجزر إلى خليط الطماطم ثم يضاف الفلفل الحار و يترك الخليط ليغلى





* يضاف عصير الطماطم والكوسة والجزر و الماء إلى خليط الشعرية والبسلة ويقلب الخليط و يوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج

طريقة شعرية بالكبد والقوانص والمكسرات

نجلاء الشرشابى

مقادير شعرية بالكبد والقوانص والمكسرات

شعرية

كبد

قوانص

سمنه

بصل

ثوم

صلصة طماطم

مرقة

دجاج

ملح فلفل أسود

لوز محمر

طريقة عمل شعرية بالكبد والقوانص والمكسرات

* حمرى الكبد والقوانص مع البصل والثوم وفى السمنة على النار و أضيفى الصلصة و الملح والفلفل الأسود ثم الشعرية وقلبى

* أضيفى المرقة وإتركى الخليط حتى تمام نضج الشعرية و قدمى الشعرية وزينى الوجة باللوز المحمر





طريقة عمل شوربة بطاطس بالشعرية

لـ نجلاء الشرشابي

مقادير شوربة بطاطس بالشعرية

بطاطس مكعبات مسلوقة

شعرية

بصل

ثوم

جزر

بقدونس

مرقة دجاج

صلصة طماطم

كركم

ملح فلفل أسود

سمنه

طريقة تحضير شوربة بطاطس بالشعرية

* شوحي البطاطس فى السمنة على النار مع البصل والثوم على النار و شوحى الشعرية فى السمنة على النار ثم أضيفيها لخليط البطاطس





* أضيفى المرقة والكركم والصلصة والملح والفلفل الأسود و إتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه



