ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:31 ص
بخطوات سهلة.. وصفات
بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية
Advertisements
اسماء محمد
تتميز الشعرية بمذاق المميز لامثيل له لذا نقدم لكم وصفات متعددة لطريقة عمل طاجن الشعرية المالحة بألذ النكهات.

طريقة عمل شعرية مبهرة 
لـ غادة التلي
مقادير شعرية مبهرة
4 كوب شعرية بصل 
2 ملعقة كبيرة سمنة
فص مستكة
2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون 
2 ملعقة صغيرة بهارات 
ملعقة صغيرة فرفة 
ملعقة صغيرة جوزة الطيب 
مكعب مرق مكسرات  للتقديم
طريقة تحضير شعرية مبهرة
* في حلة على النار توضع السمنة مع المستكة و تضاف الشعرية وتقلب جيدا حتى تحمر وتضاف إليها البهارات والقرفة وجوزة الطيب وحبهان مطحون وملح وفلفل

* في حلة أخرى توضع السمنة مع البصل المفروم ويقلب حتى يحمر ويضاف البصل المحمر إلى الشعرية وتقلب جيدا

* تغطى بالماء وتترك على نار هادئة حتى تنضج و تقدم ساخنة مع رشة مكسرات

طريقة عمل طاجن شعرية بالخضار
نجلاء الشرشابى 
مقادير طاجن شعرية بالخضار
شعرية 
بسلة 
جزر 
كوسة 
عصير طماطم 
بصل مفروم 
ثوم مفروم 
سمنه
مرقة 
دجاج 
فلفل حار 
ملح فلفل أسود 
طريقة تحضير طاجن شعرية بالخضار
* تشوح الشعرية فى السمنة ثم يشوح البصل فى السمنة على النار ويضاف الملح والفلفل الأسود والثوم ثم يضاف عصير الطماطم إلى خليط البصل والثوم

* يضاف مكعب المرقة ثم توضع الشعرية فى الطاجن ثم تضاف البسلة إلى الشعرية فى الطاجن و تضاف الكوسة والجزر إلى خليط الطماطم ثم يضاف الفلفل الحار و يترك الخليط ليغلى

* يضاف عصير الطماطم والكوسة والجزر و الماء إلى خليط الشعرية والبسلة ويقلب الخليط ويوضع الطاجن فى الفرن حتى تمام النضج
طريقة شعرية بالكبد والقوانص والمكسرات
نجلاء الشرشابى 
مقادير شعرية بالكبد والقوانص والمكسرات
شعرية 
كبد 
قوانص 
سمنه
بصل 
ثوم 
صلصة طماطم 
مرقة 
دجاج 
ملح فلفل أسود 
لوز محمر 
طريقة عمل شعرية بالكبد والقوانص والمكسرات
* حمرى الكبد والقوانص مع البصل والثوم وفى السمنة على النار و أضيفى الصلصة و الملح والفلفل الأسود ثم الشعرية وقلبى
* أضيفى المرقة وإتركى الخليط حتى تمام نضج الشعرية و قدمى الشعرية وزينى الوجة باللوز المحمر

طريقة عمل شوربة بطاطس بالشعرية 
لـ نجلاء الشرشابي
مقادير شوربة بطاطس بالشعرية
بطاطس مكعبات مسلوقة 
شعرية 
بصل 
ثوم 
جزر 
بقدونس 
مرقة دجاج 
صلصة طماطم 
كركم 
ملح فلفل أسود 
سمنه
طريقة تحضير شوربة بطاطس بالشعرية
* شوحي البطاطس فى السمنة على النار مع البصل والثوم على النار وشوحى الشعرية فى السمنة على النار ثم أضيفيها لخليط البطاطس

* أضيفى المرقة والكركم والصلصة والملح والفلفل الأسود و إتركى الخليط حتى تمام النضج ثم قدميه

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

هتجري ريقك.. 3 وصفات لطاجن اللحمة للشيف شربيني

طريقة عمل شوربة البطاطا بـ 4 وصفات .. حلوة ومالحة

طريقة عمل شوربة الكرنب بـ 4 وصفات مختلفة

أساسية فى الشتاء.. طرق جديدة لعمل شوربة الخضار

اكسري الروتين .. طريقة عمل البسلة بـ 4 وصفات غير تقليدية

ترشيحاتنا

وكيله: رئيس الزمالك لم يكن يعلم بعدم مشاركة الجزيري في أفريقيا

سميرة سعيد: والدتي ضربتني لأول مرة لهذا السبب ورد فعل صادم من عبد الحليم حافظ بعد سماع غنائي

صلاح عبد الله يظهر برفقة سليمان عيد وعمر مصطفى متولي

بشرى خير.. سنابل القمح تكسو حقول الشرقية.. والمزارعون يطالبون برفع سعر الأردب.. فيديو

رهوان الملعب المعجزة.. محمد يمارس كرة القدم بدون ساقين ويحلم بالطب والاحتراف.. فيديو

طريقة حذف كل بياناتك قبل بيع هاتفك المستعمل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية

تصرف غير أخلاقي.. شاب ينتقم من حبيبته بصور فاضحة بعد انتهاء علاقتهما

ماسكات طبيعية للتخلص من الرؤوس البيضاء