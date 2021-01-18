تتميز الشعرية المحمرة بمذاق لذيذ جدا سواء تم استخدامها مع الأرز أو اللحوم والكبدة أو تم استخدامها في أطباق الحلويات مثل الشعرية المحمرة باللبن.





وفي السنوات الأخيرة تفنن الطهاة والشيفات في إعداد اطباق لذيذة من الشعرية تحتوي على قيمة غذائية عالية وتحتوى العناصر الغذائية الأساسية وهى البروتين والدهون والكربوهيدرات و الفيتامينات والاملاح المعدنية ، بل واعداد وجبة متكاملة من الشعرية المحمرة بمذاق مميز يجعل الصغار والكبار يعشقون تناوله.





نقدم لكم طريقة عمل شعرية محمرة بالكبدة بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير شعرية محمرة بالكبدة





ربع كيلو كبدة دجاج

بصلة مفرومة ناعم

2 قرن فلفل حار دوائر

2 ونصف ملعقة صغيرة ثوم مبشور

ملح - فلفل أسود

بهارات مشكلة

كمون

جنزبيل

كركم

زيت

رشة ورق لورا مطحونة

عصير ليمونة

كيلو شعرية مصري زيت لتحمير الشعرية

ملعقة كبيرة قرفة

ملعقة كبيرة عسل اسود

ماء مغلي

ملح بهارات مشكل كبشة زبيب





طريقة تحضير شعرية محمرة بالكبدة

* في الزيت على النار تحمر الشعرية و يضاف الملح والقرفة والبهارات والزبيب والعسل الأسود والماء.





* يقلب الخليط ويترك على النار حتى النضج و في وعاء آخر على النار تخلط الكبدة مع البصل المفروم والثوم والفلفل الحار.





* تضاف البهارات والكمون والزنجبيل والكركم وورق اللورا المطحون وعصير ليمونة، والملح والفلفل الأسود و يقلب الخليط على النار حتى النضج و توضع الشعرية في طبق التقديم وفوقها الكبدة، وتقدم ساخنة.







