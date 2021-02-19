لو بتخافي أثناء القيادة .. 6 نصائح تخلصك من التوتر

4-يجب أن يكون كل تركيزك في القيادة فقط ، مع عدم استخدام التليفونات المحمولة أو الأنشغال بأي شئ آخر لتجنب الحوادث .









تعاني السيدات دائما أثناء القيادة من التوتر والخوف ، خاصة في البدايات عند تعلم القيادة ، لذلك يقدم موقع " صدى البلد " أبرز النصائح للتغلب على الخوف أثناء القيادة .1-ضرورة الاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية ، وتناول المشروبات العشبية الساخنة ، والتي تحد من التوتر ، والقلق للعمل على تهدئة الاعصاب2- يجب أن تتنفسي بعمق عند الشعور بالخوف أو التوتر ، حتى تشعري بالاسترخاء ، و تهدئة الاعصاب .3-حاولي تجنب المشروبات الغنية بالكافيين ، وذلك قبل البدء في قيادة السيارة ، وبالتحديدة القهوة لأن القهوة تحد من الشعور بالقلق .5-حاولي ان تصطحبي معك أصحاب ذوي الخبرة ، وذلك من أجل اتخذا التعليمات اللازمة أثناء القيادة ، وكسر حاجز الخوف خاصة إذا كنتي مبتدئة في القيادة .6-يجب أن تدربي نفسك باستمرار على البدء في القيادة بالاماكن الخالية ، ثم الاماكن المزدحمة ، وذلك للتغلب على الشعور بالخوف واكتساب الثقة .