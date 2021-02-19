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سيارات

لو بتخافي أثناء القيادة .. 6 نصائح تخلصك من التوتر

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:17 م
صدى البلد
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أماني نوار

تعاني السيدات دائما أثناء القيادة من التوتر والخوف ، خاصة في البدايات عند تعلم القيادة ، لذلك يقدم موقع " صدى البلد " أبرز النصائح للتغلب على الخوف أثناء القيادة .

1-ضرورة الاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية ، وتناول المشروبات العشبية الساخنة ، والتي تحد من التوتر ، والقلق للعمل على تهدئة الاعصاب


2- يجب أن تتنفسي بعمق عند الشعور بالخوف أو التوتر ، حتى تشعري بالاسترخاء ، و تهدئة الاعصاب .

3-حاولي تجنب المشروبات الغنية بالكافيين ، وذلك قبل البدء في قيادة السيارة ، وبالتحديدة القهوة لأن القهوة تحد من الشعور بالقلق .


4-يجب أن يكون كل تركيزك في القيادة فقط ، مع عدم استخدام التليفونات المحمولة أو الأنشغال بأي شئ آخر لتجنب الحوادث .


5-حاولي ان تصطحبي معك أصحاب ذوي الخبرة ، وذلك من أجل اتخذا التعليمات اللازمة أثناء القيادة ، وكسر حاجز الخوف خاصة إذا كنتي مبتدئة في القيادة .

6-يجب أن تدربي نفسك باستمرار على البدء في القيادة بالاماكن الخالية ، ثم الاماكن المزدحمة ، وذلك للتغلب على الشعور بالخوف واكتساب الثقة .


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