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أخبار العالم

بطائرات درون.. حملة واسعة لتعزيز التوعية بإجراءات كورونا فى الشارقة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:54 م
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
أطلقت هيئة الطوارئ والأزمات" بالشارقة حملة واسعة لتعزيز التوعية بالتدابير والإجراءات الوقائية عبر دوريات الشرطة، وطائرات "درون"، بعدة لغات من خلال مكبرات الصوت، في 35 موقعًا، شملت المناطق الصناعية، وباحات المساجد قبل وعقب صلاة الجمعة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الخليج الإمارتية.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارتية فى وقت سابق من اليوم عن تقديم 93,101 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 5,466,831 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 55.27 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.
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