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تعليم

علوم حلوان تبدأ خطوات تصنيع قمر صناعي مصري.. التفاصيل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:31 م
الدكتور عماد أبو
الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان
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إسلام خالد
وقعت كلية العلوم بجامعة حلوان، اتفاقية، مع وكالة الفضاء المصرية؛ لإنشاء معامل أقمار صناعية بالجامعات؛ للنهوض بالبحث العلمي في مجال بحوث الطقس والفضاء. 

وقال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن مشروع إنشاء قمر صناعي تعليمي، والاقمار الصناعية بشكل عام، ليس بأمر من الرفاهية، وإنما هو أمر فى غاية الضرورة الآن في مستقبل الأمم والشعوب.

وأوضح الدكتور أبو الدهب، من خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، عن دور الاقمار الصناعية، حيث قال إن الاقمار الصناعية لها أهمية كبيرة في الكشف عن الكنوز والثروات الموجودة داخل الأرض، كما أنها تلعب أيضا دورا عسكريا مهما في تأمين حدود الدولة المصرية، ومن هذا المنطلق جاء الامر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وكالة الفضاء المصرية؛ لتكون مختصة ومسئولة عن مثل هذه الامور، والانطلاق فى مشاريع الاقمار الصناعية. 

وأشار الدكتور أبو الدهب إلى أنه تم اتخاذ قرار- بعد موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي- بالبدء فى إعداد برنامج الأقمار الصناعية التعليمية. وبناءً على ذلك، دعا الدكتور محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية، رؤساء الجامعات والفرق البحثية الخاصة بالاقمار الصناعية؛ لعقد ورشة عمل فى وكالة الفضاء المصرية، وعليه تم تكليف فريق من كلية العلوم بجامعة حلوان برئاسة الدكتور محمد نبيل يس البكري، أستاذ الطاقة العالية بقسم الفيزياء ومدير مركز مراقبة الطقس الفضائي، وبناء على الامكانيات الكبيرة التى تتوافر بكلية العلوم بجامعة حلوان؛ تم التوقيع على برتوكول تعاون بين الوكالة والجامعة- ممثلة فى كلية العلوم- بتفيذ وتصنيع قمر صناعي تعليمي؛ لتكون جامعة حلوان هى أول جامعة يتم التوقيع معها لعمل مثل برتوكول التعاون هذا.

وتمتلك جامعة حلوان داخل كلية العلوم  وتحديدا بقسم الفيزياء اول مركز للطقس الفضائى SWMC على مستوى مصر و افريقيا و يحتل ايضا المركز الثانى على مستوى الشرق الاوسط، و تتمثل مهمته فى دراسة الطقس الفضائى وتأثيره على تكنولوجيا الفضاء و حياة البشر اليومية.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان الجامعة على استعداد امل لبذل أقصى جهد لتوفير كل ماتحتاجه كلية  العلوم  من دعم من أجل البحث فى مجال علوم الفضاء . 

وأشار نجم إلى ان جامعة حلوان تولى اهتماما واسعا بعقد الاتفاقات والشراكات التي تساهم في اثراء البحث العلمي ورفع مكانه مصر دوليًا في مثل هذه المجالات المتفردة. 
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