قبول 223 متقدمًا.. وزير التعليم العالي يعتمد نتيجة الإعلان الموحد لخطة البعثات لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة الإعلان الموحد عن خطة البعثات للعام الرابع 2020/2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 – 2022، والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية - إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير).