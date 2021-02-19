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أخبار العالم

ميركل: أتفق مع بايدن في دعم اتحاد أوروبي أقوى.. ونؤيد إحياء الاتفاق النووي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:02 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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قسم الخارجي
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن مجموعة السبع أكدت في اجتماعها اليوم ضرورة توحيد الجهود لمواجهة كورونا.

وأضافت ميركل أن بلادها تدعم صفحة جديدة في العلاقات عبر التحالف الأطلسي، وتابعت "اتفق مع الرئيس الأمريكي في دعم اتحاد أوروبي أقوى".

وأكدت المستشارة الألمانية أن  الملف النووي الإيراني يحظى بأولوية ولا بد من حله دبلوماسيا، معلنة تأييدها لخطوات إحياء الاتفاق النووي.

وتابعت "نولي التطورات في ليبيا أهمية كبرى وندعم مساعي حل الأزمة هناك"، موضحة أن ألمانيا ملتزمة بمهمة الناتو في العراق.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعيه لحل الأزمة السورية، والأزمات في قارة إفريقيا.

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