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مرأة

3 فوائد صحية لن تتوقعها لتناول القرنفل.. تعرف عليها

الجمعة 19/فبراير/2021 - 07:34 م
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
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نهى هجرس
يعتبر القرنفل مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين ، مما يساعد على منحها اللون البني الغني، كما يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والبروفيتامينات المهمة، ويمكن أن تتحول أصباغ الكاروتين إلى فيتامين أ ، وهو عنصر غذائي مهم للحفاظ على صحة عينيك.

ووفقًا لموقع webmd، إليكم بعض الفوائد الصحية الملحوظة للقرنفل ما يلي:

انخفاض الالتهاب

يحتوي القرنفل على مركبات متعددة مرتبطة بخصائص مضادة للالتهابات، الأوجينول هو أهم هذه المركبات، ثبت أن الأوجينول يقلل من الاستجابة الالتهابية في الجسم ، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل ويساعد في إدارة الأعراض.

عدد أقل من الجذور الحرة

الأوجينول أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية، القرنفل مليء بمضادات الأكسدة، وتساعد هذه المركبات جسمك على محاربة الجذور الحرة التي تتلف خلاياك ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، عن طريق إزالة الجذور الحرة من النظام الخاص بك، وجدت المواد المضادة للاكسدة في القرنفل يساعد على خفض خطر إصابتك بأمراض القلب ، مرض السكري ، وبعض أنواع السرطان.

قرح مخفضة

يمكن أن يساعد القرنفل في حماية معدتك من القرحة، تحدث معظم القرحات بسبب ترقق طبقات المخاط التي تحمي بطانة المعدة، تظهر الدراسات الأولية أن القرنفل يمكن أن يثخن هذا المخاط ، ويقلل من خطر الإصابة بالقرح ويساعد القرحة الموجودة على التئامها.

تحسين وظائف الكبد

قد يعزز القرنفل أيضًا وظائف الكبد بشكل أفضل، أظهرت بعض التجارب أن الأوجينول الموجود في القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية، قد يحسن أيضًا وظائف الكبد العامة.
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