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مرأة

أبرزها قتل الخلايا السرطانية.. فوائد صحية مذهلة لتناول القرنفل

السبت 16/يناير/2021 - 11:02 ص
القرنفل
القرنفل
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هاجر هانئ
يعتبر القرنفل نوع من التوابل المستخدمة في الطبخ الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، واستخدم القرنفل في الطب الصيني التقليدي والطب الهندي القديم لتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب والمساعدة في الهضم، كما يستخدم زيت القرنفل لقتل الطفيليات لاحتوائه على الأوجينول  وهو مبيد جراثيم قوي  بالإضافة إلى الكاريوفيلين الذي له خصائص مضادة للميكروبات.

وكشف موقع verywellhealth، عن أبرز الفوائد الصحية التي يكتسبها الجسم عند تناول أو استخدام القرنفل على النحو التالي:

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-آلام الأسنان
يُعتقد أن العديد من الفوائد الصحية لزيت القرنفل ناتجة عن آثاره المسكنة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا.
ربما يشتهر زيت القرنفل بكونه علاجًا لألم الأسنان وآلامها، في دراسة أجريت عام 2006 على 73 بالغًا ، على سبيل المثال وجد الباحثون أن الهلام الذي يحتوي على القرنفل كان مشابهًا للبنزوكائين (مخدر موضعي) في قدرته على تخفيف الألم الناتج عن الحقن في الفم.
في ألمانيا ، وافقت وكالة تنظيمية حكومية تعرف باسم اللجنة E على استخدام القرنفل كمطهر موضعي ومخدر.

-حب الشباب
على الرغم من أن زيت شجرة الشاي (زيت أساسي يستخدم في العلاج بالروائح) معروف بشكل أفضل بعلاج البقع الطبيعية لحب الشباب ، فإن زيت القرنفل يستخدم أحيانًا أيضًا للبثور.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 في الجسم الحي ، فإن مستخلص القرنفل الإيثانولي الذي يحتوي على الأوجينول قد كبح نشاط بكتيريا P. acnes وقلل من الاستجابة الالتهابية ذات الصلة في نموذج الفئران.

نظرًا لأن P. acnes مرتبط بحب الشباب ، فإن هذا يدعم إجراء المزيد من الأبحاث حول ما إذا كان زيت القرنفل يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للبثور.
-يحتوي القرنفل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأوجينول ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي.
- المركبات الموجودة في القرنفل قد تقلل من نمو الخلايا السرطانية وتعزز موت الخلايا السرطانية.
- يعزز صحة الفم  وذلك بفضل خصائصه المضادة للميكروبات  والتي قد تساعد في قتل البكتيريا الضارة.
- يساعد في تعزيز إنتاج الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم.
- حماية من قرحة المعدة

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