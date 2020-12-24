تناولى مسمارين من القرنفل يوميا.. النتيجة مفاجأة



فوائد صحية ل لقرنفل للصحتك فهى غنية بالمواد المضادة للاكسدة والفيتامينات، والمعادن التى تساعد على تعزيز نظام المناعة، وتقليل الالتهاب، والمساعدة في عملية الهضم. إليك فوائد تناول مسمارين من القرنفل يوميا يقدمها موقع verywellhealth









مضادة للالتهابات





يستخدم زيت ال قرنفل لقتل الطفيليات وصد الحشرات لاحتوائه على الأوجينول، وهو مبيد جراثيم قوي، بالإضافة إلى الكاريوفيلين الذي له خصائص مضادة للميكروبات.

وفقا لموقع verywellhealth "يمنح القرنفل فوائد غذائية كبيرة و تحتوي ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون على 30٪ من RDI من المنجنيز وكميات ضئيلة من الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين E كما أنه مصدر جيد للألياف.

زيت القرنفل



وجد الباحثون أن الهلام الذي يحتوي على القرنفل يمكن مقارنته بالبنزوكائين (مخدر موضعي) في قدرته على تخفيف الألم الناتج عن الحقن في الفم. 2﻿﻿﻿





حب الشباب





مستخلص القرنفل الإيثانولي الذي يحتوي على الأوجينول قد كبح نشاط بكتيريا P. acnes وقلل من الاستجابة الالتهابية ذات الصلة في نموذج الفئران.

منع التسمم الغذائي





إليك "verywellhealth" الفوائد الصحية لزيت القرنفل وهى ناتجة عن آثاره المسكنة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا.على الرغم من أن زيت شجرة الشاي ( زيت أساسي يستخدم في العلاج بالروائح) معروف بشكل أفضل بعلاج البقع الطبيعية لحب الشباب ، فإن زيت القرنفل يستخدم أحيانًا أيضًا للبثور.وجد العلماء أن زيت برعم القرنفل (بالإضافة إلى زيوت القرفة الأساسية والبهارات ) ساعد أيضًا في قمع نمو الليستريا ، وهي بكتيريا شائعة أخرى معروفة بأنها تسبب الأمراض التي تنقلها الأغذية ، مما يشير إلى أن زيت القرنفل قد يكون مفيدًا في الحماية من التسمم الغذائي. 5﻿﻿فقد وجد أن زيت القرنفل يؤثر على تنوع الجراثيم المعوية عند تناوله بسبب حساسية حتى بعض البكتيريا المفيدة في منطقة الأمعاء الحيوية للأوجينول، يوصى عمومًا بعدم تناول زيت القرنفل بكميات كبيرة. إذا ابتلع القرنفل ، قد يسبب حرقان. يوصى بدلًا من ذلك بتطبيقه على الجلد أو استخدامه كغسول.