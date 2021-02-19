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رياضة

الزمالك يهزم الطيران ويلحق بالأهلي في قمة ترتيب دوري محترفي اليد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:22 م
صدى البلد
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محمد سمير
فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني حسين زكي، على نظيره الطيران والذي يقوده فنيًا عماد إبراهيم، بنتيجة 32 – 23، في إطار الجولة الخامسة من مباريات دوري المحترفين للموسم الحالي 2020 – 2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم "الفارس الأبيض" بنتيجة 17 – 14، قبل أن يزيد الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد "الفريق الأبيض" للنقطة رقم 16 وهو نفس رصيد الأهلي في إنتظار ما ستستفر عنه مواجهة سبورتنج وهليوبوليس والتي انطلقت منذ قليل.
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