كيف تختار الرياضة المناسبة لك

يمكن أن تكون ممارسة الرياضة تجربة رائعة جسديًا وعاطفيًا بسبب التفاعلات الاجتماعية التي تنطوي عليها، ناهيك عن أنه يمكن أن يساعدك على تطوير مهارات قيمة، هل تبحث عن شيء لمجرد الاستمتاع؟ هل تريد رياضة تتحدىك؟ قد ترغب في شيء ما على الجانب الهادئ ، أو ربما لا تريد رياضة جماعية على الإطلاق؟ قد يكون من الصعب حقًا اتخاذ قرار بشأن الرياضة التي تناسبك بشكل أفضل، علاوة على كل ذلك ، فقد وجد أن الرياضة يمكن أن تساعد في التغلب على مشاعر التعاسة والاكتئاب والتوتر، لذا ، إذا كنت تشعر بالتحفيز ، فإليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها اختيار الرياضة المناسبة لك وفقا لما نشره موقع هيلثي.

جرب رياضات مختلفة

قد يكون من الصعب معرفة الرياضة التي تناسبك مع العديد من الخيارات المختلفة. سيساعدك قضاء الوقت في تجربة أنواع مختلفة من الرياضات حقًا في تضييق نطاق خياراتك والعثور على ما تستمتع به حقًا. ناهيك عن أن القيام بذلك سيساعدك أيضًا في العثور على رياضة تناسب احتياجاتك وشخصيتك.

فكر في اهتماماتك

هذا بالتأكيد شيء يجب أن تفكر فيه عند اختيار الرياضة. اكتشف ما إذا كنت ترغب في مشاهدة أو متابعة رياضة معينة. عندما تدرك رياضة تثير اهتمامك ، فمن المرجح أن تقوم بعمل جيد فيها.

ضع في اعتبارك سماتك الجسدية

كل شخص لديه أنواع مختلفة من الجسم ونقاط القوة. على سبيل المثال ، من غير المرجح أن يكون الأشخاص الأقصر من لاعبي كرة السلة رائعين. إذا كنت أكثر مرونة ، فقد ترغب في اختيار رياضة مثل كرة القدم. الخبر السار هو أن هناك رياضات ليست مخصصة لأشخاص محددين فقط. الرياضات مثل كرة الريشة وتنس الطاولة لا تعتمد حقًا على اللياقة البدنية للشخص.

اختر شيئًا يناسب احتياجاتك

تأكد من أن الرياضة التي تختارها تناسب شخصيتك واحتياجاتك. فكر في شخصيتك - ما هي الرياضة التي تعتقد أنها الأفضل لك؟ إذا كنت تعتقد أنك تنافسي للغاية ، فإن الرياضات مثل الرجبي وكرة الشبكة والكرة الطائرة وكرة القدم يمكن أن تكون خيارات جيدة لك. إذا كنت شخصًا منافسًا يحب ممارسة الرياضة بمفرده ، ففكر في الرياضات مثل السباحة وركوب الدراجات والجودو.

مسائل مزاجه

صدق أو لا تصدق ، يجب أن يعتمد نوع الرياضة التي تختارها على نوع مزاجك. انتبه لها واختر رياضة لن تدفعك بعيدًا. إذا كان لديك مزاج قصير ، فإن الرياضات السريعة مثل التنس وكرة القدم وكرة السلة والجري ستكون خيارات رائعة بالنسبة لك. إذا كان لديك مزاج هادئ ، فقد لا تكون الرياضة سريعة الوتيرة هي الأفضل لك. تريد الرياضة أن تجعلك تشعر بتحسن وليس أسوأ.

تناسب صحتك

إذا كنت تعاني من مشاكل صحية ، يُنصح بالتحدث مع طبيبك قبل الانخراط في أي نوع من الرياضة، والأفضل من ذلك ، قد يكون لدى طبيبك بعض التوصيات الخاصة بالرياضات التي قد تكون مفيدة لك اعتمادًا على مشاكلك الصحية واللياقة البدنية أو أهدافك الصحية.