AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رائعة للرياضيين.. ماذا يحدث عند تناول القهوة قبل الجيم؟

الخميس 20/فبراير/2020 - 03:51 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
لا يخلو يوم من تناول فنجان قهوة، خاصة في الصباح بعد الاستيقاظ، فهي لها فوائد صحية هائلة لكن لها فوائد خاصة للرياضيين الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، فعادة ما ينصح الأطباء والمدربون بتناول القهوة قبل بدء ممارسة التمارين.. فما السر؟

اقرأ أيضا

بحسب موقع healthline إليك أبرز فوائد تناول القهوة قبل الذهاب للجيم: 

١- تساعد القهوة على حرق سعرات حرارية أكبر بنسبة ١٥٪.

٢- تحسن تدفق الدم في الجسم بنسبة ٣٠٪.

٣- تعمل القهوة على تقليل آلام العضلات التي تنتج بعد ممارسة الرياضة والتمارين المجهدة، لذا يفضل تناولها قبل الرياضة بنصف ساعة. 

٤- تحسن القهوة الأداء الذهني أثناء ممارسة الرياضة.

٥- القهوة تساعد على الحفاظ على قوة العضلات ومنع شيخوختها، وهذه الفائدة تتضاعف عند ممارسة الرياضة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضارة بالكلى .. احذر تناول القهوة في الشتاء

لو بتحبها | 13 فائدة لـ تناول القهوة

جربها ولن تندم.. ماذا يحدث عند إضافة القرفة لكوب القهوة؟

صحي جدا.. ماذا يحدث عند إضافة الزنجبيل لـ القهوة؟

ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

بدون أدوية.. 5 طرق للتخلص من ضعف الأعصاب نهائيًا

ترشيحاتنا

بسبب الخمور.. الجمهور يهاجم رانيا يوسف

بعد الهجوم عليه.. هاني شاكر يغلق خاصية التعليقات بـ إنستجرام

فيديو.. توقعات النجوم لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. رانيا يوسف الأبرز

دعاء الستر من الفضيحة.. يغفر لك ذنوبك ويسترك الله في الدنيا والآخرة

بالوثائق.. أسرار لا تعرفها عن نعمان بن عثمان جاسوس قطر في ليبيا

توقف عنها.. 3 أطعمة تهدد صحتك عند تناولها بعد سن الـ 40

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائعة للرياضيين.. ماذا يحدث عند تناول القهوة قبل الجيم؟

جمال شعبان يحذر من 13 عادة يومية تسبب الوفاة المبكرة

بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية