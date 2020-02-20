رائعة للرياضيين.. ماذا يحدث عند تناول القهوة قبل الجيم؟



لا يخلو يوم من تناول فنجان قهوة ، خاصة في الصباح بعد الاستيقاظ، فهي لها فوائد صحية هائلة لكن لها فوائد خاصة للرياضيين الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام، فعادة ما ينصح الأطباء والمدربون بتناول القهوة قبل بدء ممارسة التمارين.. فما السر؟





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بحسب موقع healthline إليك أبرز فوائد تناول القهوة قبل الذهاب للجيم:





١- تساعد القهوة على حرق سعرات حرارية أكبر بنسبة ١٥٪.





٢- تحسن تدفق الدم في الجسم بنسبة ٣٠٪.







٣- تعمل القهوة على تقليل آلام العضلات التي تنتج بعد ممارسة الرياضة والتمارين المجهدة، لذا يفضل تناولها قبل الرياضة بنصف ساعة.





٤- تحسن القهوة الأداء الذهني أثناء ممارسة الرياضة.



