اتحاد الكرة: نعترف بوجود أخطاء تقنية تخص الـVAR

أكد أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري أن هناك عيوبا ومشاكل في تقنية الفيديو الموجودة في الدوري المصري.
وقال عوض في تصريحات تليفزيونية: "من بداية تسلمنا لمهمة إدارة الاتحاد فوجئنا بعد ثلاثة أيام بمندوب من الشركة المسئولة عن تطبيق التقنية يطالب بمستحقات".
وتابع: "طالبنا بالعقود فلم نجد عقود بين الشركة والاتحاد، وحينما تم الوقوف على حالة المعدات اكتشفنا عدم اكتمالها".
وأضاف: "كل ما يقال عن إلغاء تقنية الفيديو في مصر غير صحيح، ويوجد مشاكل تقنية في الفار وكل ما يتم توريده من أجهزة ليس ما تم الاتفاق عليه".
وتلقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عرضا مغريا من إحدى الشركات العالمية المسؤولة عن تقنية الفيديو المعروفة ب var.