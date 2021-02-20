اتحاد الكرة: نعترف بوجود أخطاء تقنية تخص الـVAR

أكد أحمد حسام عوض، عضو اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري أن هناك عيوبا ومشاكل في تقنية الفيديو الموجودة في الدوري المصري.

وقال عوض في تصريحات تليفزيونية: "من بداية تسلمنا لمهمة إدارة الاتحاد فوجئنا بعد ثلاثة أيام بمندوب من الشركة المسئولة عن تطبيق التقنية يطالب بمستحقات".





وتابع: "طالبنا بالعقود فلم نجد عقود بين الشركة والاتحاد، وحينما تم الوقوف على حالة المعدات اكتشفنا عدم اكتمالها".





وأضاف: "كل ما يقال عن إلغاء تقنية الفيديو في مصر غير صحيح، ويوجد مشاكل تقنية في الفار وكل ما يتم توريده من أجهزة ليس ما تم الاتفاق عليه".





وتلقت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عرضا مغريا من إحدى الشركات العالمية المسؤولة عن تقنية الفيديو المعروفة ب var.





وتضمن عرض الشركة العالمية الجديدة ابرام عقود مع الجبلاية لتطبيق تقنية الفيديو فى الدوري المصري على أن يزيد قيمته عن الشركة الاسبانية الحالية بمليون دولار





وشمل العرض أيضا العديد من المميزات الخاصة بسيارات جديدة ل var إضافة إلى توفير أجهزة تدريب للحكام .





كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد منحت مسؤولى الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف ال var مهلة من أجل الانتهاء من تصحيح الأخطاء الصادرة فى مباريات الدوري الممتاز.