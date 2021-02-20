ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع كارثي في الأسعار بـ لبنان.. تفاصيل

السبت 20/فبراير/2021 - 08:48 ص
ارتفاع الأسعار في
ارتفاع الأسعار في لبنان
Advertisements
قسم الخارجي
كشف النائب اللبناني عماد واكيم، اليوم السبت، عن ارتفاع الأسعار في البلاد بشكل كارثي خلال الفترة الماضية، وفقا لتقرير أعدته وكالة بلومبرج الأمريكية.


وكتب النائب اللبناني في تغريدة على تويتر: "ارتفاع الأسعار في لبنان على أثر الأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم في دراسة أجرتها بلومبرج".


وتابع: "المأكولات 402.3%
- المشروبات والتبغ 392.5%
- الملابس 559.8%
- المطاعم والفنادق 609%
-المفروشات ولوازم الصيانة الروتينية 655.1%
برسم السلطة الفاشلة المستهترة!!".


من ناحية أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة، و98 أوكتان 1700 ليرة والمازوت 800 ليرة، فيما استقر سعر الغاز.


وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي وفق الوكالة الرسمية اللبنانية: بنزين 95 أوكتان: 31,200 ليرة - بنزين 98 أوكتان: 32200 ليرة - المازوت: 21400 ليرة - الغاز: 24400 ليرة.


وأعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، عن رفع جهوزية فوجي إطفاء وحرس بيروت لمواجهة تداعيات المنخفض الجوي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لبنان يغرق في الأزمات.. كيف تغيرت ملامح "سويسرا الشرق" في 2020؟ عجز اقتصادي غير مسبوق.. وأزمة سياسية بلا مخرج في الأفق

4 أشهر بلا حسم.. هل ترتفع أسعار البنزين في لبنان بداية العام الجديد؟

ارتفاع أسعار البنزين والمازوت في لبنان

شاهد.. اللقطات الأولى لانفجار الغاز الضخم على الحدود السورية اللبنانية

بعد إعلان لجنة تسعير البترول تثبيت الأسعار.. تعرف على أسعار البنزين والسولار

لبنان.. ارتفاع سعر الصرف الدولار في السوق السوداء من جديد

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

أكثر لاعب أناني.. لاعب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح

أمى كانت بتهزقنى.. هدير عبد الناصر تروى كواليس دورها بـ " لؤلؤ"

الدولار بـ 15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات السبت

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

إسرائيل ستنتهي.. رئيس الشاباك الأسبق يعلن مفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد شبيهة فاتن فريد.. حفيدتها طبيبة بريطانية نسخة طبق الأصل.. صور نادرة

لعشاقها بالخليج... شاهد GMC همر E الكهربائية موديل 2022

بإطلالة جذابة.. ابنة أحمد زاهر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها