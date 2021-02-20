مستريح جديد.. تفاصيل ضبط طبيب نصب على المواطنين وجمع 400 مليون بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية ، اليوم السبت، من ضبط طبيب لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، وجمع مبلغ 400 مليون جنيه بزعم توظيفها مقابل أرباح.

















وكانت الأجهزة الأمنية شكلت فريق بحث لكشف ملابسات ما تم تداوله على شبكة الإنترنت، بشأن مقطع فيديو تحت عنوان "جمع 400 مليون جنيه وخلع.. ضحايا مستريح الغربية يروون تفاصيل الواقعة، لديه 15 مندوبًا لتجميع الأموال من القرية والقرى المجاورة، كان ملتزمًا بموعد الفائدة حتى هرب فجأة والضحايا يطالبون بضبطه".









وتبين من التحريات، قيام طبيب مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية "له معلومات جنائية"، بإنشاء مركز للجراحات والمناظير بمدينة كفر الزيات بالغربية منذ حوالى 4 سنوات، وقيامه بجمع مبالغ مالية من أهالى قريته لتوظيفها فى المركز المشار إليه نظير أرباح.







