ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عاصي الحلاني لمتابعيه: البعض يغيثون الناس كالمطر وآخرون مهما زرعت فيهم لا وفاء ولا ثمر

السبت 20/فبراير/2021 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
وجه الفنان عاصي الحلاني، رسالة إلى متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

‏وكتب عاصي الحلاني عبر "تويتر"، "البعض يغيثون الناس كالمطر وآخرون يظللون كالشجر.. وبعضهم  كالصحراء.. مهما زرعت فيهم.. لا وفاء ولا ثمر".

وكان عاصي الحلاني، كشف أثناء لقائه ببرنامج "عايشة شو" المذاع على قناة "المحور"، عن طموحاته، قائلاً "من ضمن طموحاتي أن أقف على الخشبة التي وقفت عليها فيروز وأم كلثوم وصباح ووديع ونصري شمس الدين، وكنت أتمنى تقديم عمل مسرحي استعراضي".

وأوضح عاصي الحلاني، "سنة 2009 قدمت عملًا في مهرجانات بعلبك الدولية، ثم قمت بعمل مسرحيتين على خشبة مهرجان بعلبك الدولية، وهذه اللحظات كانت من أفضل المحطات في حياتي، ومن أمنياتي التي كنت أتمناها".

وتابع "لا أتذكر أن هناك شيئا ندمت عليه في حياتي وليس هناك إنسان لا يخطئ ويجب أن نتعلم من خطئنا وتربيت في منزلنا علي محبة إخوتي وراضٍ عن مسيرتي الفنية".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صورة رومانسية.. زوجة عاصي الحلاني تتألق فى الاحتفال بعيد ميلاده.. شاهد

عاصي الحلاني: معجبة طلبت إيدي من زوجتي

نجل عاصي الحلاني يتلقى لقاح كورونا في الإمارات

عاصي الحلاني يكشف أهم محطة في حياته الفنية.. فيديو

عاصي الحلاني يكشف عن أغنية كسرت الدنيا بعدما رفض غنائها.. فيديو

عاصي الحلاني يوجه نصيحة لمتابعيه

ترشيحاتنا

وزارة تنمية المجتمع الإماراتي تحدد 14 فئة تستحق الدعم لتحقيق الرفاه الاجتماعي

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة

بمساحة 97.5 متر.. محافظة القاهرة تطرح 144 وحدة سكنية للبيع في السلام.. تفاصيل

كيم كارديشيان تضع شروطا لانفصالها عن زوجها

قُبلة لـ شابة بدلا من الغرامة.. إيقاف شرطي في بيرو عن العمل

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

Advertisements

بتوقيع وزير التعليم.. الجدول الرسمي النهائي لـ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يصل المديريات استعدادا لتطبيقه

أمطار ورياح لمدة 48 ساعة قادمة.. الأرصاد تحذر من موجة جديدة على البلاد

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

أحرجت العريس .. عروس تطلب طلبا غير لائق في حفل زفافها.. شاهد

مصرع 9 أشخاص وإصابة 6 آخرين في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

من 500 لـ2000 جنيه.. رسوم تسجيل الشقق بداية من 4 مارس 2021

أسرة "هالة" أول مولودة تحمل اسم وزيرة الصحة: شهدنا تحسن الخدمات وتوفير كافة المستلزمات الطبية.. صور

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

بعد الوصول لهويته.. تطورات جديدة حول المتحرش بالفنانة بدرية طلبة

الأعلى للجامعات يجتمع لمناقشة القرارات حول التيرم الثاني والامتحانات.. اليوم

دعاء التحصين من الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. رددها بعد صلاة الفجر

وزير التعليم العالي يبعث رسالة طمأنة للطلاب قبل انطلاق اجتماع الأعلى للجامعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الإكثار من الدقيق الأبيض يهدد الإنسان بالموت

من الألماس وجلد التمساح.. سعر خرافي لـ ساعة مي عمر في أحدث ظهور لها

أسعار ومواصفات رينو داستر وكادجار في السوق المصرية موديلات 2021.. صور