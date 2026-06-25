قرار جمهوري بتخصيص 40 ألف متر بسفاجا لصالح هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الجمهوري رقم 252 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا.

هيئة موانئ البحر الأحمر

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 17 يونيو 2026، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 9.52 فدان تقريبًا، بما يعادل 40 ألف متر مربع، لصالح هيئة قناة السويس، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لـ مواني البحر الأحمر بموجب القرار الجمهوري رقم 123 لسنة 2025.

وأوضح القرار أن الأرض المخصصة تقع بناحية سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتأتي ضمن تنفيذ مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، بما يسهم في دعم الأنشطة البحرية وتعزيز قدرات الهيئة في أعمال بناء وصيانة السفن والخدمات البحرية.

كما نصت المادة الثانية من القرار على احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها للمواقع العسكرية الواقعة داخل المساحة المشار إليها، باعتبارها مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية.

كما أكد القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.