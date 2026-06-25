وزارة الأوقاف تطلق القوافل الدعوية الحدودية إلى البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء

تطلق وزارة الأوقاف القوافل الدعوية الحدودية (بعثة الشرف) إلى مديريات أوقاف البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ١ من يوليو ٢٠٢٦م وحتى يوم الجمعة الموافق ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م، وذلك في إطار جهود الوزارة العلمية والدعوية والتثقيفية، وحرصها على تعزيز الوعي الديني الرشيد بالمناطق الحدودية.

وتأتي هذه القوافل تنفيذًا لمحاور خطة الوزارة الدعوية الهادفة إلى مواصلة مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني راسخ.