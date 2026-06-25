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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أول يوليو.. الأوقاف تنظم 1000 قافلة دعوية بمراكز الشباب

الأوقاف
الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تنظم وزارة الأوقاف عدد (١٠٠٥) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك يوم الأربعاء الموافق ١ من يوليو ٢٠٢٦م، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو ٢٠٢٦م، تحت عنوان: "خطورة نشر اليأس والإحباط بين الناس"، ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".

١٠٠٥ قافلة دعوية بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

ويأتي ذلك في إطار الدور العلمي والدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، وحرصها على تعزيز مشاركتها المجتمعية مع مختلف فئات المجتمع، والعمل على تصحيح المفاهيم وبناء الوعي الرشيد، من خلال مبادرة "صحح مفاهيمك"، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة القائمة على محاورها الأربعة: مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة.

كما تأتي هذه القوافل في ضوء التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة، وإيمانًا بأهمية دور الشباب في نهضة المجتمع وبناء مستقبله، وضرورة تعزيز وعيهم بالقضايا الفكرية والسلوكية التي تمس استقرار المجتمع وتقدمه.

الأوقاف وزارة الأوقاف وزارة الشباب والرياضة ١٠٠٥ قافلة دعوية بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

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